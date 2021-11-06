سولشاير يتحدث عن مستقبله مع يونايتد بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تحدث أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن مستقبله مع النادي بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر مانشستر يونايتد في أربع من آخر ست مباريات لعبها في الدوري الإنجليزي، لتتزايد الضغط على سولشاير بعد الهزيمة الأخيرة التي جمَّدت رصيد الفريق عند 17 نقطة من 11 مباراة.

وقال سولشاير في حديثه لسكاي سبورتس بعد المباراة: "كانت النتيجة والأداء ضد توتنهام جيدًا، لكن ليس ما نريد أن نبدو عليه، على هذا النحو، نريد أن نكون في المقدمة وأكثر عدوانية".

وأكد سولشاير التزامه بدوره مع يونايتد قائلا: "لدي تواصل جيد مع النادي طوال الوقت وهو أمر صريح وصادق، أنا أعمل مع مانشستر يونايتد وأريد الأفضل له، طالما أنا هنا أريد تحسين ذلك".

وأضاف: "اليوم كان خطوة كبيرة إلى الوراء، عندما تستقبل شباكك الهدف الأول في وقت مبكر، فإن ذلك يجعل المباراة أكثر صعوبة، وكنا بحاجة إلى أن نكون أكثر قوة وشراسة في المقدمة".

وأتم سولشاير قائلا: "لعبنا ضد فريق جيد جدًا جعل من الصعب علينا القيام بذلك. ثم عندما كانت لدينا الكرة ضغطوا علينا جيدًا، لم نتمكن من الحصول على المساحات التي كنا نعلم أنه يتعين علينا الحصول عليها، لذلك لم نصل أبدًا إلى المستوى الذي نحتاجه للفوز على فرق جيدة".