برشلونة ينهار أمام "ريمونتادا" قاتلة من سيلتا فيجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فرّط برشلونة في تقدمه بثلاثة أهداف نظيفة وسقط في فخ التعادل بنتيجة (3-3) في الوقت القاتل أمام سيلتا فيجو، في المباراة التي أقيمت على ملعب بالايدوس مساء السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من الدوري الإسباني.

وبهذا التعادل المثير، أصبح رصيد برشلونة 17 نقطة في المركز التاسع، بينما وصل سيلتا فيجو إلى النقطة رقم 12 ليصبح في المركز الـ14 بجدول ترتيب الليجا.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة سجلها أنسوماني فاتي وسيرخيو بوسيكتس وممفيس ديباي في الدقائق الخامسة و18 و34 من عمر اللقاء.

وفي الشوط الثاني، تمكن سلتا فيجو من قلب النتيجة وسجل ثلاثة أهداف عن طريق إياجو أسباس (هدفين) في الدقيقتين 52 والسادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة ومانويل نوليتو في الدقيقة 74.

تشكيل برشلونة: تير شتيجين، كليمنت لينجليه، أوسكار منجويزا، جوردي ألبا، إيريك جارسيا، سيرجيو بوسكيتس، نيكو جونزاليس، جافي، فرينكي دي يونج، ممفيس ديباي، أنسو فاتي.