فيفا يكشف لمصراوي.. هل تُلغى نتائج من الموسم السابق بسبب واقعة كريم بامبو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إيقاف اللاعب أحمد سعيد يوسف "كريم بامبو" لاعب البنك الأهلي لمدة أربعة أشهر، بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة في أحد مباريات الموسم الماضي من الدوري المصري.

ووفقًا لما أكده كريم حسن شحاتة مدير الكرة في البنك الأهلي، فإن اكتشاف حصول بامبو على المادة المحظورة جاء بعد أحدى مباريات الدوري المصري، بناء على تحليل قامت به وكالة المنشطات المصرية "وادا".

طبيب البنك الأهلي، أحمد عز، صرح بأن مسؤولي الفريق كانوا على علم بالأمر منذ شهر مايو الماضي، مما يجعل مشاركة اللاعب تبدو غير قانونية في المباريات التي أقيمت بعد هذا الشهر في الدوري المصري.

الخليج 365 توجه بالسؤال إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حول قانونية مشاركة بامبو في مباريات الجولات الأخيرة من الدوري مسجلًا 11 هدفًا، بعد أن تم اكتشاف الواقعة في مايو، حسبما صرح طبيب البنك الأهلي.

"التأكد من عدم دخول أي مادة محظورة أي الجسد هو واجب شخصي على اللاعب"، هكذا أوضح المكتب الإعلامي لفيفا في بداية رده حول احتمالية ألا يكون اللاعب قد تناول هذه المادة بشكل خاطيء أو دون علم منه.

ويكمل فيفا: "ليس من الضروري إثبات النية أو الخطأ أو الإهمال لكي يكون هناك انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات، بل أن نجاح أو فشل الاستخدام أو محاولة الاستخدام ليس جوهريًا، ويكفي تناول هذه المادة لإرتكاب الانتهاك".

فيفا أكد أنه وفقًا للمادة (11) من لائحة مكافحة المنشطات، فإن "حيازة لاعب خلال فترة منافسة أو خارجها لمادة محظورة يعد انتهاكًا، ما لم يًثب أن الحيازة جاءت بسبب استخدام علاجي مع ضرورة الحصول على الموافقات المشروطة للاستخدام".

وبناء على ما سبق، فإن كريم بامبو أصبح مذنبًا بنسبة 100% في تعاطيه أو حيازته لمادة محظورة، طالما أنه لم يحصل على موافقات الاستخدام العلاجي المنصوص عليها في المادة (19) من لائحة مكافحة المنشطات، والتي تعد أبرز شروطها البحث عن علاج بديل أولًا مع استشارة الطبيب، إلا جانب الحصول على الاستثناء قبل التناول.

الإيقاف لمدة طويلة

وكان من الممكن أن يتم إيقاف بامبو لفترة تتراوح بين عامين إلى أربعة، بناء على ما جاء في المادة (20) من لائحة مكافحة المنشطات:

المادة 20 (عدم الأهلية لوجود أو استخدام أو محاولة استخدام أو حيازة عقار محظور)

1- فترة عدم الأهلية تكون 4 سنوات طالما لم يتمكن اللاعب أو أي شخص من إثبات أن انتهاك قواعد مكافحة المنشطات لم يكن متعمدًا.

2- إذا كانت المادة السابقة غير واردة التطبيق، فإن فترة عدم الأهلية تكون لمدة سنتين فقط.

3- إذا أثبت اللاعب أن العقار المحظور تم استخدامه خارج المنافسة وفي سياق لا علاقة له بالأداء الرياضي، فلا يعد ذلك انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات.

4- إذا أثبت اللاعب أن ابتلاع أو استخدام العقار المحظور (خارج المنافسة) فستكون فترة عدم الأهلية 3 أشهر فقط، وثم يتم تقليصها إلى شهر واحد إذا أكمل برنامج علاج تعاطي المنشطات المعتمد من فيفا.

طوق النجاة

إلا أن المادة (23) كانت طوق النجاة لكريم بامبو من الإيقاف الطويل، خاصة أن طبيب البنك الأهلي أكد أن النشرة الخاصة بالعقار الذي تعاطاه اللاعب لم يكن موضحًا بها وجود أي مواد محظورة، وجاء نص المادة كالتالي:

(تقليص فترة عدم الأهلية بسبب عدم وجود خطأ أو إهمال جسيم)

2- في الحالات التي يمكن فيها للاعب أو أي شخص آخر أن الخطأ أو الإهمال جاء بسبب مادة في منتج ملوث، فتكون العقوبة على الأقل توبيخًا، وتمتد لحد أقصى عامين من عدم الأهلية اعتمادًا على خطورة الانتهاك.

هل تُلغى النتائج؟

المادة (26) من لائحة مكافحة المنشطات، تنص على إلغاء أي جائزة فردية حصل عليها اللاعب، وكذلك نتائج المباريات التي خاضها خلال فترة تناوله للمنشطات.

وتقول المادة (26):

(إلغاء النتائج)

1- يؤدي انتهاك قاعدة مكافحة المنشطات فيما يتعلق باختبار داخل المنافسة تلقائيًا إلى إلغاء أي جوائز حصل عليها اللاعبون الفرديون خلال تلك المباراة.

2- إلغاء النتائج في المسابقة التي يحدث خلالها انتهاك لقاعدة مكافحة المنشطات، بناء على قرار من الهيئة الحاكمة للمسابقة، واستبعاد جميع النتائج الفردية التي تم الحصول عليها في تلك المنافسة مع جميع الآثار المترتبة.

3- إذا أثبت اللاعب أنه لا يتحمل أي خطأ أو إهمال، فلن يتم استبعاد النتائج الفردية للاعب في المباريات، إذا إذا كان من المحتمل أن تكون نتائج اللاعب في مباريات أخرى قد تأثرت بانتهاك قاعدة مكافحة المنشطات.

4- الإلغاء التلقائي للنتائج في المباريات اللائحة للتي ظهرت بها العينة الإيجابية للاعب، بالإضافة إلى إلغاء نتيجة المباراة التي ظهرت بها العينة الإيجابية ومن تاريخ جمع العينة سواء كانت داخل المنافسة أو خارجها.

سبب عدم إلغاء النتائج في حالة بامبو

لم تُلغى نتائج البنك الأهلي في حالة كريم بامبو، على الرغم من مشاركته في المباريات بعد العلم بتعاطيه مادة محظورة -حسب تصريحات الطبيب السابقة-، وهو ما يعد إجراء صحيح وفقًا للمادة (29):

(بدء فترة عدم الأهلية)

1- التأخيرات التي تأتي لأسباب ليست من مسؤولية اللاعب، كحدوث تأخير في جلسة الاستماع أو أمور أخرى، يمكن للاعب إثبات أن هذه التأخيرات ليست بدافع منه، وقد تقرر اللجنة التأديبية أن فترة عدم الأهلية يجب أن تبدأ في تاريخ سابق، في أقرب وقت من تاريخ جمع العينة أو تاريخ الانتهاك، ويتم استبعاد جميع النتائج التنافسية التي حدثت خلال تلك الفترة.

2- إذا احترم اللاعب فترة الإيقاف المؤقت، فسيحصل على تعويض عن فترة التعليق المؤقت هذه مقابل أي فترة من عدم الأهلية يتم فرضها في النهاية، وإذا لم يحترم الإيقاف المؤقت فلن يحصل على أي رصيد لأي فترة من فترات التعليق المؤقت.

3- لا يتم منح أي رصيد مقابل فترة عدم الأهلية لأي فترة زمنية قبل سريان التعليق المؤقت أو التعليق الاختياري، بغض النظر عما إذا كان اللاعب قد تم تعليقه من قبل فريقه.

وبناء على ما جاء في المادة (29)، فإن الإيقاف الرسمي والنهائي يجب أن يكون بعد جلسة الاستماع التي يعقدها اللاعب، وهو ما تم الاستناد إليه في هذه الحالة والتي كان لها دورًا في عدم إلغاء النتائج.

الخليج 365 علم، أن جلسة الاستماع الخاصة بكريم بامبو كانت يوم (5 سبتمبر) الماضي، مما يجعل مشاركته في أي مباراة سابقة لهذا التاريخ قانونية ولا تحمل أي خرق لقواعد اللعب النظيف.

بل أن إعلان لجنة مكافحة المنشطات المصرية عن أيقاف اللاعب بداية من يوم 5 سبتمبر يعد إجراء سليم بنسبة 100% أيضًا، خاصة أن اللاعب احترم فترة الإيقاف المؤقت مما يجعله يستحق التعويض عن هذه الفترة بناء على البند الثاني من المادة (29).