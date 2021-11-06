بالفيديو.. موسيماني يصل إلى جنوب إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، وصوله إلى جوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا مساء اليوم السبت لقضاء فترة أجازة قصيرة في بلاده.

ونشر موسيماني مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يعلن فيه وصوله إلى جنوب إفريقيا وعلَّق قائلا: "خمَّن مَن عاد إلى المنزل".

وكان الأهلي فاز على الزمالك مساء أمس الجمعة بنتيجة (5-3) على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي مشواره في الدوري بمواجهة المقاولون العرب يوم 19 نوفمبر الجاري، في الجولة الرابعة من الدوري على ملعب "الأهلي WE السلام".

يُذكر أن التوقف الدولي سيكون خلال الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر، حيث سيقام معسكر منتخب مصر لخوض مباراتي أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم 2022.