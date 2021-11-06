محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي

عودة أفشة وشريف واستبعاد طارق حامد أبرز اختيارات كيروش لمواجهتي أنجولا والجابون

فجر كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني مفاجأة عقب إعلان قائمة الفراعنة استعدادًا لفترة التوقف الدولي القادمة.

ويواجه المنتخب الوطني، لخوض مباراة أنجولا في الجولة الخامسة للمرحلة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم يوم 12 نوفمبر، على أن يواجه الجابون في الجولة الأخيرة يوم 16 نوفمبر.

وشهدت قائمة المنتخب الوطني لشهر نوفمبر الجاري (طالع التفاصيل)، تغييرات بالجملة عن قائمة أكتوبر الماضي (طالع التفاصيل).

وضم كيروش، محمود جاد حارس مرمى إنبي، بدلًا عمر بسام حارس مرمى طلائع الجيش.

واستبدل المدير الفني للمنتخب الوطني في خط الدفاع، كل من ياسر إبراهيم مدافع الأهلي وباهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، بإدخال الثنائي محمود علاء مدافع الزمالك وأحمد ياسين مدافع البنك الأهلي ليكون الظهور الأول للاعب في قائمة الفراعنة

وعاد ثنائي الأهلي الذي تم استبعاده من المعسكر الأخير محمد مجدي "أفشة" بجانب محمد شريف، بالإضافة إلى ضم محمد حمدي (بيراميدز)، إمام عاشور (الزمالك)، مصطفى فتحي لاعب الزمالك، وأحمد ياسر ريان مهاجم ألتاي التركي، ومروان حمدي مهاجم سموحة.

واستبعد كيروش من قائمته طارق حامد (الزمالك)، أحمد سيد زيزو(الزمالك)، إبراهيم عادل (بيراميدز)، رمضان صبحي (بيراميدز)، أحمد حسم كوكا (قونيا سبور التركي).

لتشهد القائمة استبعاد 8 لاعبين من قائمة المنتخب الأخيرة لمعسكر أكتوبر، وضم 10 أسماء جديدة منهم ظهور أول للاعب البنك الأهلي.

ويحتل المنتخب الوطني قمة ترتيب المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، برصيد 10 نقاط، ويأتي في المركز الثاني منتخب ليبيا برصيد 6 نقاط، والجابون في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يتذيل منتخب أنجولا الترتيب برصيد نقطتين.