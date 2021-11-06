الخليج 365 يوضح سبب تغييرات الأهلي خلال مباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

كشف مصدر بالأهلي عن سبب تغيير ثنائي فريقه أيمن اشرف وبدر بانون خلال الديربي الذي انتهى بفوز القلعة الحمرء بخماسية مقابل ثلاثة أهدف أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلاكورة، اليوم السبت، إن أيمن أشرف أشتكى بين شوطي المباراة من الآم في العضلة الأمامية ولكنه استمر في الملعب ولم يُغادر رغم تعرضه لالتحامات في منتهي القوة.

وأضاف المصدر ذاته :"قبيل نهاية المباراة شعر أيمن أشرف بإجهاد في السمانتين ولم يعد قادرًا على اللعب وإذا استمر كان من الممكن أن يتعرض لإصابة خطيرة ففضلنا خروجه للحفاظ عليه".

وأتم المصدر تصريحاته بقوله:"بدر بانون تعرض للإصابة قبل نهاية المباراة وأشتكى من آلام في العضلة الخلفية وهي عبارة عن شد خفيف واذا أكمل تلك المواجهة ربنا كان تحول إلى مزق"، مشيرًا إلى أن الثنائي قادر على المشاركة في التدريبات الجماعية في غضون 48 ساعة بعد أن غادرا الملعب للحفاظ عليهم.