"عادل مصطفي تنبأ بتألقه".. من هو مفاجأة كيروش في قائمة المنتخب؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن كارلوش كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة التي تستعد لمواجهة الجابون وأنجولا في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات المرحلة الأولى المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وضم كيروش الصاعد أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي لأول مرة في تاريخه بقائمة المنتخب ليكون مفاجأة المدرب البرتغالي.

ويبلغ ياسين من العمر 24 عاماً حيث إنه من مواليد السابع من أغسطس لعام 1997 ويبلغ طوه 180 سم ويشغل مركز قلب الدفاع .

بدأ ياسين مشواره الكروي بصفوف الناشئين بنادي مصر المقاصة قبل أن يصعده أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق للفريق الفيومي للفريق الأول موسم 2019 -2020.

ظهر ياسين بصورة مميزة مع ميدو لكنه الأخير رحل ليلعب تحت قيادة جمال عمر وعلي عاشور ثم إيهاب جلال في موسمه الأول بالدوري الممتاز ليختاره بعدها شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي في قائمته.

مع تولي عادل مصطفي المدرب العام مع ميدو في مصر المقاصة نفس المنصب مع محمد يوسف مدرب الفريق الأسبق الذي صعد للدوري الممتاز الموسم الماضى سعي للتعاقد مع ياسين بعد أن وصفه بـ "مستقبل الكرة المصرية" وبالفعل استطاع الفريق البرتقالي استعارة ياسين لمدة عام.

بعد تألق ياسين مع البنك الأهلي حتى بعد تولي خالد جلال مسئولية البنك الأهلي حاول الأخير شراء عقده وهو ما حدث بعد منافسة مع الاتحاد وسموحة.

ويري ياسين في وائل جمعة مثله الأعلي محلياً وسيرجيو راموس مدافع باريس يان جيرمان الفرنسي مثله الأعلى عالمياً ويعتبر المالي آليو ديانج اللاعب الأفضل في مصر.

ولعب ياسين في مشواره الكروي بالدوري الممتاز 39 مباراة بواقع 16 مع المقاصة و23 مع البنك الأهلي ولم يسجل وصنع هدف واحد ، وتلقى 6 بطاقات صفراء وحصل على كارت أحمر وحيد.