نتيجة مباراة الوداد والرجاء في الدوري المغربي إنوي

تعرف مع الخليج 365 على نتيجة مباراة ديربي الدار البيضاء بين الوداد والرجاء في الدوري المغربي «البطولة المغربية الإحترافية إنوي»، ضمن مباريات اليوم السبت 6-11-2021، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.

لم يرتق الشوط الأول بين الفريقين إلى مستوى الطموحات، ولكن بدا فريق الرجاء هو الطرف الأفضل حيث استحوذ على الكرة بنسبة وصلت إلى 64%، وصنع أكثر من فرصة سانحة للتسجيل.

وبدأ الوداد بالتشكيلة التالية: أحمد رضا التكناوتي، جلال الداودي، أشرف داري، الشيخ إبراهيم كومارا، يحيى عطية الله، أيوب العملود، يحيى جبران، مؤيد اللافي، مبينزا كومبولكي، سايمون مسوفا، أيمن الحسوني.

بينما جاءت تشكيلة الرجاء كالآتي: أنس الزنيتي، عبد الإله مدكور، جمال حركاس، مروان الهدهودي، محمد الناهيري، محمد زريدا، محسن متولي، عمر العرجون، زكرياء الوردي، عبد الإله الحافيظي، حميد أحداد.

وهدد الرجاء مرمى الوداد للمرة الأولى في الدقيقة (13)، بعد تمريرة رائعة من محسن متولي إلى حميد أحداد داخل منطقة الجزاء، سددها باتجاه المرمى ولكن وصلت سهلة في يد الحارس أحمد التكناوتي.

استمر ضغط نادي الرجاء وصنع عبدالإله الحافيظي فرصة جديدة من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة (18)، نفذها عالية داخل المنطقة ولكن لم تجد من يضعها في الشباك لتخرج إلى ضربة مرمى.

وطالب لاعبو الرجاء من حكم المباراة احتساب ضربة جزاء في الدقيقة (31) حينما تعرض حميد أحداد لإعاقة من أشرف داري وهو في طريقه للمرمى بعد تمريرة طولية، ولكنه اشار إلى استئناف اللعب دون احتساب أي شيء.

وسجل الوداد حضوره الأول في اللقاء عند الدقيقة (40)، بعدما تحصل على ضربة حرة مباشرة نفذها جلال الداودي بتسديدة ارتطمت في حائط الصد وتحولت باتجاه أشرف داري في مواجهة المرمى ولكنه ضربها رأسية سهلة في أحضان الحارس أنس الزنيتي.

وقبل نهاية الشوط الأول بثوانٍ قليلة وصل الوداد لمرمى الرجاء من الجهة اليمنى عن طريق مبينزا كومبولكي، وأرسل كرة عرضية خادعة باتجاه المرمى، اعلن بعدها حكم الراية وجود تسلل على المهاجم الكونغولي.

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