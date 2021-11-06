نتيجة مباراة بايرن ميونيخ وفرايبورج في الدوري الالماني..العملاق البافاري يعزز الصدارة

تعرف على نتيجة مباراة بايرن ميونيخ وفرايبورج في الجولة الحادية عشر من الدوري الالماني“بوندسليجا” ضمن مباريات اليوم السبت 6 نوفمبر 2021.

عزز العملاق البافاري بايرن ميونخ موقعه في صدارة الدوري الألماني عقب فوزه على ضيفه فرايبورج بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهم على ملعب أليانز آرينا.

وعلى ملعب اليانز أرينا أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفه رقم 60 في عام 2021 ليقود بايرن ميونيخ حامل اللقب للفوز ضيفه فرايبورج وإنهاء سجل منافسه الخالي من الهزيمة في دوري الدرجة الأولى الألماني هذا الموسم.

وأهدر ليروي ساني ونيكلاس زوله فرصتين مبكرتين لبايرن الذي تقدم في الدقيقة 30 عبر ليون جوريتسكا بعد تمريرة من توماس مولر عندما فقدان فرايبورج الكرة عند حدود منطقة الجزاء.

وتراجع الفريق الضيف للدفاع في الشوط الثاني وامتص ضغط بايرن ورغم ذلك كادت شباكه أن تهتز للمرة الثانية لكن تسديدة جوريتسكا المنخفضة ارتدت من القائم بعد تمريرة من ساني.

وحرم فرايبورج جوريتسكا من فرصة أخرى لكن ليفاندوفسكي أضاف الهدف الثاني قبل ربع ساعة من النهاية من مدى قريب بعد مجهود فردي من ألفونسو ديفيز في الناحية اليسرى.

وجاء هدف فرايبورج الوحيد مع حلول الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضائع من زمن المباراة الأصلي عبر متوسط ميدانه جانيك هابيرير.

الفوز رفع رصيد بايرن في الصدارة إلى 28 نقطة بفارق أربع نقاط عن بوروسيا دورتموند الوصيف والذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع مضيفه لايبزج، وتوقف رصيد فرايبورج عند 22 نقطة في المركز الثالث.