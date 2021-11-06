مشاهدة مباراة الوداد والرجاء بث مباشر يلا شوت الدوري المغربي إنوي

يقدم لكم موقع موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الديربي بين الوداد والرجاء في الدوري المغربي «البطولة المغربية الإحترافية إنوي»، ضمن مباريات اليوم السبت 6-11-2021.

يلتقي الوداد مع الرجاء اليوم على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، في الديربي 131 ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري المغربي إنوي 2021/2022.

وتمكن الوداد من تحقيق الانتصار على الرجاء في الموسم الماضي ذهابًا بهدفين نظيفين، وإيابًا بنتيجة (2-1)، وسيسعى لتحقيق الانتصار الثالث تواليًا في الديربي لأول مرة منذ 20 عامًا.

ويدخل الوداد اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه في 8 مباريات من أول 9 جولات، وتعادل في مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 14 هدفًا، ودخل مرماه هدفان فقط كأقوى خط دفاع في المسابقة المحلية حتى الآن.

في المقابل، يخوض الرجاء المواجهة المرتقبة بظروف صعبة، ووقع في فخ التعادل للمرة الثانية هذا الموسم بالجولة الماضية أمام وادي سريع زم، بينما فاز في 6 مناسبات، وخسر مرة واحدة.

ويتصدر الوداد جدول ترتيب الدوري المغربي إنوي برصيد 25 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني وخصمه اليوم الرجاء الذي لن يتنازل عن تحقيق الفوز لتعديل المسار وتقليص الفارق.

وتواجه الفريقان في 130 مباراة بمسابقة الدوري المغربي، سيطر التعادل على 62 مواجهة، وفاز الرجاء 35 مرة وسجل 111 هدفًا، مقابل 33 انتصارًا لفريق الوداد واحرز 103 هدف.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الوداد والرجاء اليوم في البطولة المغربية الإحترافية إنوي، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت المغرب، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر الوداد والرجاء على قناة المغربية الرياضية، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات 11476 عمودي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4، بصوت المعلق الرياضي المغربي «عبد الصمد ولد شهيبة».

كما حصلت قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على حقوق بث مواجهة الرجاء والوداد اليوم على القناة الرابعة HD، بصوت المعلق الرياضي الإماراتي المتميز «فارس عوض».

الوداد – الرجاء

المركب الرياضي محمد الخامس

الدوري المغربي إنوي (الجولة 10)

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تشكيلة الوداد الاساسية اليوم: أحمد رضا التكناوتي، جلال الداودي، أشرف داري، الشيخ إبراهيم كومارا، يحيى عطية الله، أيوب العملود، يحيى جبران، مؤيد اللافي، مبينزا كومبولكي، سايمون مسوفا، أيمن الحسوني.

تشكيلة الرجاء الاساسية اليوم: أنس الزنيتي، عبد الإله مدكور، جمال حركاس، مروان الهدهودي، محمد الناهيري، محمد زريدا، محسن متولي، عمر العرجون، زكرياء الوردي، عبد الإله الحافيظي، حميد أحداد.