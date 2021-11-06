قائمة منتخب مصر لمبارتي أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم 2022..مفاجآت بالجملة من كيروش

كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر - صور Afp

كشف المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش النقاب عن قائمة منتخب مصر المستدعاة لمبارتي أنجولا و الجابون برسم الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس العالم 2022، والتي شهدت عدة مفاجآت بالمقارنة مع التوقف الدولي الماضي.

وشهدت القائمة عودة ثنائي النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، ومحمد شريف، بالاضافة الى استدعاء حارس مرمى إنبي محمود جاد لأول مرّة، بجانب مدافع البنك الأهلي أحمد ياسين، الذي ربح مكان في قائمة الفراعنة.

ووجه كارلوس كيروش الدعوة للمهاجم محمود حمدي، المعار من الزمالك لنادي سموحة، فيما تم استبعاد رمضان صبحي و أحمد السيد زيزو، و أحمد حسن كوكا، وطارق حامد عن القائمة.

وإليكم قائمة منتخب مصر لمبارتي أنجولا و الجابون في تصفيات كأس العالم 2022

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، محمد أبو جبل (الزمالك)، محمد صبحي (فاركو)، محمود جاد (إنبي).

خط الدفاع: أكرم توفيق (الأهلي)، أحمد فتحي (بيراميدز)، أحمد حجازي (الاتحاد السعودي)، أحمد ياسين (البنك الأهلي)، أيمن اشرف (الأهلي)، محمود علاء (الزمالك)، أحمد فتوح (الزمالك)، محمد حمدي (بيراميدز)، محمود حمدي الونش (الزمالك).

خط الوسط: محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، حمدي فتحي (الأهلي)، عمر السولية (الأهلي)، إمام عاشور (الزمالك)، عبد الله السعيد (بيراميدز)، مصطفى فتحي (الزمالك).

خط الهجوم: عمر مرموش (شتوتجارت الألماني)، محمد شريف (الأهلي)، محمد مجدي قفشة (الأهلي)، أحمد ياسر ريان (ألتاي التركي)، مصطفى محمد (جالطة سراي التركي)، مروان حمدي (سموحة)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).