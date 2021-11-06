التعادل السلبي ينهي لقاء العروبة وشباب الجيل

المنامة - ياسر ابراهيم - حسم التعادل السلبي مباراة العروبة وشباب الجيل، التي أقيمت اليوم السبت على ملعب الفقيد الخليفي بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، جنوب اليمن، ضمن الجولة الأخير من مباريات المجموعة الأولى في الدوري اليمني.



وتقدم فريق العروبة برصيده الجديد 12 نقطة إلى المركز الرابع، مؤقتا، بانتظار مباراة الاتحاد وفحمان، فيما بقي شباب الجيل في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.



وبات شباب الجيل على موعد مع مباراة فاصلة، ستجمع فريق شعب إب لتحديد الهابط الرابع إلى دوري الدرجة الثانية، رفقة فرق محافظة عدن المتغيبة عن الدوري.



وتختتم غدا الأحد مباريات مرحلة دوري المجموعات بمباراة مهمة يلتقي فيها فحمان الثالث 12 نقطة واتحاد إب الخامس بـ11 نقطة.



ويتطلع فحمان للفوز بفارق هدفين أو أكثر لمرافقة المتأهل وحدة صنعاء إلى نصف النهائي، في حين يترقب شعب حضرموت تعثر فحمان، لتأكيد تأهله بعد فوزه أمس على وحدة صنعاء ووصوله إلى النقطة 15.





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