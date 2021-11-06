شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تسأل متابعيه عن لاعب الجولة الثالثة في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسأل الحساب الرسمي لرابطة الأندية المحترفة التي تدير الدورى المصرى هذا الموسم، متابعيه عن أفضل لاعب في الجولة الثالثة من منافسات البطولة التي اختتمت أمس بفوز الأهلى على الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية المحترفة عبر موقع "تويتر": لاعب الجولة الثالثة هو ؟، لتنهال عليها آراء المتابعين بترشيح أكثر من لاعب، وسيطر لاعبو الاهلى على الترشيحات بعد الفوز الكبير في القمة.

فيما جاءت نتائج الجولة الثالثة كالتالى..

البنك الأهلي 1 × 0 الإسماعيلي

مصر المقاصة 0 / 0 سيراميكا

المقاولون 1 / 1 طلائع الجيش

الجونة 1 / 0 فاركو

بيراميدز 3 / 0 الاتحاد السكندرى

سموحة 3 / 0 الشرقية للدخان

غزل المحلة 3 / 0 إنبى

فيوتشر 1 / 1 المصرى البورسعيدى

الزمالك 3 / 5 الأهلى