شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الرابعة بمسابقة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد فرق الدورى لخوض منافسات الجولة الرابعة، بعد انتهاء فترة التوقف الدولى التي سيخوض خلالها المنتخب الوطني الأول مباراتين أمام أنجولا والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الرابعة بالدورى كالتالى..

يوم الخميس 18 نوفبر

فاركو × مصر المقاصة

الشرقية للدخان × فيوشتر

الاتحاد السكندرى × الجونة

سيراميكا × البنك الأهلى

يوم الجمعة 19 نوفمبر

المصرى × بيراميدز

طلائع الجيش × غزل المحلة

الإسماعيلي × الزمالك

إنبى × سموحة

الأهلى × المقاولون

فيما جاءت نتائج الجولة الثالثة كالتالى..

البنك الأهلي 1 × 0 الإسماعيلي

مصر المقاصة 0 / 0 سيراميكا

المقاولون 1 / 1 طلائع الجيش

الجونة 1 / 0 فاركو

بيراميدز 3 / 0 الاتحاد السكندرى

سموحة 3 / 0 الشرقية للدخان

غزل المحلة 3 / 0 إنبى

فيوتشر 1 / 1 المصرى البورسعيدى

الزمالك 3 / 5 الأهلى