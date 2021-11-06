شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحتوى غضب لاعبى الدكة فى الأهلي بعد "خماسية" الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتوى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي غضب لاعبي الفريق الذين لم يشاركون في مباراة القمة أمام الزمالك وأكد لهم عقب المباراة أن عدم مشاركتهم في اللقاء لا يُقلل منهم ولا من قدراتهم الفنية ، وشدد المدير الفني للاعبي الفريق المُستبعدين من المباراة أن ظروف المباراة لم تساعده على الدفع بلاعبين كان ينوي الإعتماد عليهم في اللقاء.

وفاز الأهلى على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس ، الجمعة، باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

سجل خماسية الأهلي، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف ، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقي، بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط، جمعها من 3 انتصارات فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.

على صعيد متصل ، يرى بيتسو موسيماني أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الزمالك، واستحق الفوز عليه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف ، وأوضح موسيماني أن الأهلي كان أفضل و"أذكى" من الزمالك، موضحاً أن الطريقة التي لعب بها أمام الزمالك هي نفسها التي خاض بها مباراة الإسماعيلي وفاز فيها برباعية نظيفة في الجولة الأولى لبطولة الدوري.

وتابع موسيماني في المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب المباراة: تسجيل خمسة أهداف في الزمالك أمر ليس سهلاً.. ويُحسب للاعبي الأهلي ويؤكد أنهم الأفضل في مصر وأفريقيا.

وأشار موسيماني إلى أن الزمالك فريق كبير وليس بغريب أن يعود للمباراة بتسجيل ثلاثة أهداف ، وعن فشله في تسجيل مزيد من الأهداف بعد تراجع الزمالك، قال موسيماني: فزنا بخمسة وهذا عدد كبير من الأهداف.. وداعب الحضور، قائلاً: في المرة القادمة سنفوز بستة أهداف.

وقال موسيماني، إن الأهلي لم يفز بهذا الرقم الكبير من الأهداف منذ سنوات طويلة، وأشاد المدير الفني للأهلي بحضور الجمهور في المباراة، قائلاً: الجمهور كان له دور كبير جداً في تحفيز اللاعبين على مدار شوطي المباراة.