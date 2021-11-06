شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلي القادمة فى الدوري بعد الفوز على الزمالك بالخمسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مباراته القادمة ببطولة الدوري المصري الممتاز أمام المقاولون العرب، بعد الفوز على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أمس الجمعة فى الجولة الثالثة لبطولة الدوري.

ويلعب الأهلي مع المقاولون العرب يوم 19 نوفمبر الجارى فى الجولة الربعة لبطولة الدوري الممتاز باستاد الأهلي والسلام.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفريق راحة خمسة أيام، بعد انتهاء ‏مباراة الزمالك، واستغل موسيماني فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية، حيث يخوض المنتخب ‏الوطني مباراتى أنجولا والجابون فى التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.‏