شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يبحث مع معاونيه برنامج الأهلي بعد إجازة الـ5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون عقب فترة الراحة التى حصل عليها الفريق بدءاً من اليوم، السبت، لمناقشة برنامج الفريق للارتباطات المقبلة، ويناقش موسمياني معاونيه بشأن خطة الأهلي وبرنامج تدريباته للفترة المقبلة بعد انتهاء فترة توقف الدوري الحالية.

ويعود بيتسو موسيماني وجهازه الأجنبي المعاون من جنوب أفريقيا الأربعاء المقبل، بعدما غادر القاهرة أمس، الجمعة، فى إجازة تستغرق عدة أيام.

واستغل موسيماني الإجازة التى حصل عليها الأهلي لمدة خمسة أيام عقب مباراة القمة من أجل السفر إلى بلاده لزيارة أسرته التى تُقيم هناك، وغادر موسيماني القاهرة عقب مباراة الزمالك أمس، الجمعة، والتى فاز فيها الأهلي 5/3 ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

ويعود موسيماني بعد الإجازة مع الفريق لبدء الاستعداد لارتباطات الدوري المقبلة، وفى مقدمتها مباراة المقاولون العرب يوم 19 نوفمبر الجاري فى الدوري العام.

وتتوقف بطولة الدوري الممتاز بدءاً من اليوم بسبب ارتباط المنتخب الوطني الأول بمباراتي الجابون وأنجولا فى تصفيات مونديال 2022.