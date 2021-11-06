الامارات | منصور بن محمد يرحب بنجوم العالم المشاركين في سباق "كرايتيريوم جيرو دي إيتاليا - دبي"

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يرحب بنجوم العالم المشاركين في سباق "كرايتيريوم جيرو دي إيتاليا - دبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي بالأبطال العالميين المشاركين في سباق "كرايتيريوم جيرو دي ايتاليا - دبي" للدراجات الهوائية والذي أقيم في مقر إكسبو دبي 2020، كأول حدث عالمي من نوعه في رياضة الدراجات الهوائية، يقام داخل مقر إكسبو، كما أنه الأول الذي يقام خارج إيطاليا ويحمل اسم طواف "جيرو دي ايتاليا" العالمي العريق.

وأكد سموه، خلال اللقاء الذي حضره مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن الرياضة لغة عالمية تسهم في إحداث تقارب إيجابي بين الشعوب من خلال مختلف مناسبات المنافسات والبطولات في مختلف المجالات الرياضية بما في ذلك رياضة الدراجات الهوائية، التي تتمتع باهتمام ورعاية كبيرة في دولة الإمارات ودبي الحريصة أن تكون مدينة صديقة للدراجات الهوائية، مع تنظيم الفعاليات الكبرى التي تزيد من الوعي بأهميتها ومن بينها سباق "كرايتيريوم جيرو دي ايتاليا"، مشيراً سموه إلى أن الأهداف النبيلة التي يتم تشجيعها من خلال الرياضة تتوافق مع أهداف معرض إكسبو 2020 دبي، الذي يرفع شعار "تواصل العقول.. وصنع المستقبل".

من جانبهم، أعرب الدراجون المشاركون عن شكرهم لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لما وجدوه في دبي من ترحيب وحفاوة، وعبروا عن إعجابهم بما تشهده الإمارة من نهضة رياضية شاملة في ضوء الاهتمام والتشجيع الرسمي، وما أعدته الإمارة من بنية تحتية رفيعة المستوى تخدم مختلف أنواع الرياضات ومنها رياضة الدراجات الهوائية التي اهتمت دبي بنشر مساراتها في مختلف انحاء الإمارة لتشجيع السكان على ممارستها وتبني الرياضة بصورة عامة كأسلوب حياة، في حين أعربوا كذلك عن تقديرهم لتحدي دبي للدراجات الهوائية بما يستقطبه من مشاركة مجتمعية كبيرة وصلت إلى ما يقرب من 33 ألف مشارك من مختلف الأعمار وقدرات اللياقة البدنية.

وتم تنظيم السباق المصمم لإكسبو دبي بالتعاون مع جناح إيطاليا في إكسبو، وبمشاركة 30 من أشهر أبطال الدراجات المحترفين العالميين يتقدمهم الكولومبي ايجان بيرنالي، بطل طواف فرنسا وإيطاليا، والسلوفاكي بيتر ساجان بطل العالم لثلاث مرات، وكذلك الايطالي إليا فيفياني بطل العالم أيضاً لثلاث مرات، ومواطنه البطل الأولمبي فيليبو جانا. وجرى السباق من خلال 30 لفة لمسافة 60 كيلومتراً في مسارات دائرية على شكل علامة اللانهاية ضمن أروقة إكسبو، كما شارك الدراجون من نجوم جيرو دي ايتاليا في تحدي دبي للدراجات الهوائية الذي تم تنظيمه على شارع الشيخ زايد صباح أمس (5 نوفمبر).

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