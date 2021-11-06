أول ظهور للطفل الباكي بعد هزيمة الزمالك في لقاء القمة

الشارقة - اميمة ياسر - لم يتجاوز الـ13 من عمره، جالسا على ركبتيه، مطلقا يديه على جسده، مستسلما للحظة فاصلة، لا يفكر في شيء سوى مرارة الهزيمة التي بسببها انهمرت دموعه أمام مئات المشجعين والكاميرات الراصدة تفاصيل مباراة القمة التي جمعت فريقي الأهلي والزمالك باستاد القاهرة الدولي، وانتهت نتيجة 5-3 لصالح النادي الأهلي، ضمن مباريات الدوري.

معاذ حافظ، صاحب اللقطة الشهيرة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمعروف بـ«الطفل الباكي» على هزيمة فريق الزمالك بمباراة القمة، كشف تفاصيل ظهوره بالمباراة خلال بث مباشر انفردت به صفحة «الوطن»، قائلا إنه لم يكن يعلم أي شيء عن صوره حتى شاهدها على هاتف صديقه الذي أخبره بأنه أصبح «تريند» على «فيس بوك»؛ ليكون رده: «أنا معملتش حاجة، أكيد مش هفرح على الصورة».

الطفل الباكي في مباراة الزمالك يروي لحظة خسارة ناديه

9 دقائق هي مدة البث المباشر الذي حظي بمشاهدة الآلاف وقت إذاعته؛ إذ حرص على معرفة مشاعر «معاذ»، الذي يلعب ضمن ناشئ نادي الزمالك منذ 6 سنوات؛ إذ أعاد تفاصيل لحظة بكائه: «الجول الأول والتاني قلت الزمالك هيعوض، لكن بعد الجول التالت بقيت مش عارف الزمالك هيعمل إيه، وقعدت في الأرض ويأست وعيطت وكنت بدعي ربنا إننا نكسب الماتش بس ربنا موفقناش».

تنهيدة بسيطة لجأ إليها الطفل الشهير؛ ليستكمل وجهة نظره في أداء المباراة: «في الشوط التاني أداء اللاعيبة تغير، وحسيت إننا ممكن نرجع، جول أليو ديينج مخلنيش أفرح بجول مصطفى فتحي، مش هزعل إن الزمالك بيخسر، الزمالك طول عمره بيكسب ومش هتيجي على الماتش ده، عادي، ومكنتش خايف من النتيجة، الزمالك مش بيهزه حاجة». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

أمل لم يتحقق ظل في ذهن «معاذ» طوال مدة المباراة وهو التعادل أمام فريق الأهلي، لافتا إلى بحة صوته التي أصيب بها من كثرة البكاء، معبرًا عن حالته النفسية: «كنت زعلان جدًا، ومفيش حد تسبب في هزيمة الزمالك هو سوء توفيق بس، والزمالك هيعوض في الماتشات الجاية، وهنكسب الأهلي المرة الجاية 3 – 0».

حلم الطفل معاذ الانضمام لمنتخب مصر



ويلعب «معاذ» في نادي الزمالك منذ 6 سنوات كحارس مرمى في فريق كرة القدم، كاشفا عن انتمائه الكروي: «أنا مولود زملكاوي وأبويا زملكاوي جدا، وكان نفسه ألعب في الزمالك زي إخواتي»، مشيرا إلى أن مثله الأعلى هو حارس المرمى الإيطالي دوناروما، وفي مصر«عواد».

«بتمنى لما أكبر ألعب في منتخب مصر ونادي الزمالك طبعا، ونفسي برضه احترف بره».. هكذا كشف اللاعب الصغير عن أمنيته الكروية، موجها رسالة للاعيبة الزمالك، قائلا: «أنتم رجالة وهتقدروا تكسبوا الأهلي والدوري وكاس أفريقيا إن شاء الله، وعاوز منكم الدوري».