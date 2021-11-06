بسبب ضربة الجزاء.. الزمالك مهدد بغرامة 50 ألف جنيه بسبب «قذف الكرات» في القمة

الشارقة - اميمة ياسر - بات الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مهدداً بغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، بسبب قفز إحدى الكرات من جانب أحد الناشئين، خلال ضربة الجزاء الثانية للأهلي، والتي تصدى لها علي معلول لاعب الأحمر، خلال المباراة التي أقيمت أمس على ستاد القاهرة الدولي، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 5-3، ضمن لقاءات الأسبوع الثالث ببطولة الدوري الممتاز.

نص لائحة العقوبات في حالة قذف الكرات



وكشف مصدر مسؤول داخل رابطة الأندية في تصريحات لموقع "الوطن سبورت"، أن معاقبة نادي الزمالك، سيتأتي وفقاً لنص اللائحة وهي:"يتم توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه حال =(قذف الكرات) داخل الملعب بهدف تعطيل اللعب أو إفساد هجمة للمنافس".



وأضاف المصدر: "رابطة أندية الدوري الممتاز تتمنى من جميع الأندية، الالتزام بالتعليمات منعاً لفرض عقوبات عليها، خاصة وأن اللائحة معلومة للجميع وتم الكشف عنها قبل انطلاق الموسم الحالي، والمكتب التنفيذي للرابطة يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، وهدفه النهوض بالكرة المصرية".

الزمالك والأهلي

وتابع: "ليس لدينا أزمة مع ناد بعينه، لكن العقوبات ستطبق على الجميع، ومن يخطئ سيعاقب ولن نتأثر بالألوان أو ضغوط الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، وبشكل عام نتمنى التوفيق لجميع الفرق لأن ذلك سيساعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في تحقيق حلم التأهل لكأس العالم 2022 بالعاصمة القطرية الدوحة".

الزمالك والأهلي



وتغلب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على نظيره الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد المارد الأحمر العلامة الكاملة بجمع 9 نقاط من 3 مباريات بعد الفوز على الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك في أول ثلاث جولات.