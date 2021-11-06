شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: خوف لاعبى الأهلي من الإصابات منع زيادة الأهداف فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى وليد صلاح الدين، نجم النادى الأهلى السابق، على لاعبى القطبين الأهلى والزمالك بعد اللقاء المثير الذى جمعهما أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام، والتى انتهت بفوز الأهلى بنتيجة 5/3.

وقال وليد صلاح الدين فى تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" عبر شاشة أون سبورت 2، كل التحية للأهلى والزمالك وكارتيرون وموسيماني، بعد اللقاء الذى قدموه لنا، بعد كل الأهداف التى تم تسجيلها، حضرت مباراة القمة 6ـ1 وكنت قائد الأهلي، ولكن هناك جرأة بين المدربين أن يلعبوا مباراة قمة ويصممان على الهجوم ويلعبان لقاء مفتوحا فى حضور الجماهير وبخلاف الـ 8 أهداف ضاع مثلها.

وأضاف وليد صلاح، الهدف الأول لديانج جعل الزمالك منهاراً فنياً قبل أن يسجل الأهلى الهدفين الثانى والثالث، الأهلى لو كان ضغط واستغل انهيار الزمالك فى الشوط الأول كان من الممكن أن يحرز أهدافاً أكثر.

وتابع، من وجهة نظرى موسيمانى لو دفع بالشحات مع الإبقاء على أفشة كان ذلك الأصوب وسيكون فعالاً، ولكنها فكرة ونفذها، ومصطفى فتحى كان ممتازاً بالأمس، وسجل هدفاً مميزاً فالمدربين أفكار، ويجب ألا ننسى أن أخر تغيرين للأهلى كان بسبب الإصابة.

وأكد وليد أنه يحسب للاعبى الزمالك أنه عندما كانت النتيجة 5/1 احتفظوا بشخصية البطل وحامل اللقب، لأنهم لو ألقوا الفوطة فى الدقيقة 70 كان من الممكن أن يزيد الأهلى من أهدافه.

وأشار إلى أن لاعبى الأهلى خافوا من التدخلات العنيفة، وكان من الوارد أن ترتقى بعض الألعاب إلى الطرد للاعبى الزمالك، ولذلك خاف لاعبى الأهلى من العنف.

واختتم وليد قائلا، "الأهلى بدأ الموسم بآمال كبيرة جداً لمصالحة جماهيره ومجلس الإدارة، وخسارة بطولتى الدورى ثم السوبر جعل الأهلى يدخل هذا الموسم بتركيز كبير، والفوز على الزمالك منح موسيمانى ثقة كبيرة وكذلك كل اللاعبين الجدد المنضمين إلى الفريق.