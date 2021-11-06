شكرا لقرائتكم خبر عن سامي قمصان عن نتيجة القمة: الأهم الثلاث نقاط ونسعى لتجنب استقبال الأهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى سامي قمصان، المدرب العام للأهلي، على لاعبي القلعة الحمراء، وذلك عقب الفوز في مباراة القمة التي جمعت قطبي الكرة المصرية أمس باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 5/3.

وقال قمصان فى تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" عبر قناة أون تايم سبورت 2، مبروك لجماهير الأهلي وإدارته وأتمنى أن نبني على تلك المباراة في اللقاءات المقبلة، وأن نتوج ببطولة الدوري لأنها مهمة جداً لجماهير الأهلي، ومباراة القمة كالعادة تعتمد على الاستعداد الأكبر من جانب كل فريق.

وأضاف مدرب الأهلى، وفقنا فى اختيار التشكيل والخطة واللاعبين أخلصوا واجتهدوا ولذلك حالفنا التوفيق، وبدأنا الموسم بنفس الطريقة التي لعبنا بها أمام الزمالك، والطريقة ليست غريبة علينا، ودائماً يجب أن يكون لدينا طرق لعب مختلفة حتى لا تحفظ الفرق طريقة لعبنا.

واختتم قمصان قائلا، بعد عودتنا من اللقاء كنا سعداء جداً، وموسيماني تحدث بين الشوطين عن ضرورة ألا نعيد الزمالك إلى اللقاء وأن نسجل أهدافا أكثر، وتغييراتنا كانت هجومية باستثناء أيمن أشرف وبدر بانون بسبب الإصابات، ولكن في النهاية كان المهم بالنسبة لنا أن نحصد الثلاث نقاط، وأن نتغلب على المنافس التقليدي لنا، ليس أمراً جيداً أن نستقبل 3 أهداف، خاصة أننا كنا نعمل على عدم استقبال الأهداف منذ بداية الموسم، ولكن ظروف المباراة كانت مختلفة، ونعد الجماهير بحسم جميع البطولات.