شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى عن مباراة القمة: الزمالك راح الماتش متأخر ومانشستر خسر خمسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أن لاعبى الزمالك والجهاز الفنى بقيادة كارتيرون ارتكبوا أخطاءً كثيرة خلال مباراة القمة أدت إلى خسارة الفريق أمام الأهلى بخمسة أهداف مقابل ثلاثة فى لقاء الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام.

وقال طارق يحيى، فى تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" عبر قناة أون تايم سبورت 2، الزمالك راح المباراة متأخراً فى الشوط الثاني، والفريق فقد نصف ساعة فى الشوط الأول شهدت 3 أهداف للأهلي، بعدما استغل لاعبوه الموقف الذى كان عليه الزمالك، بسبب عدم التزام بعض اللاعبين وسرحانهم وأخطائهم، من بعد مرور أول 10 دقائق.

وأضاف يحيى، الزمالك لم يقرأ المنافس بشكل جيد، وبعض اللاعبين لم يلتزمون بالتعليمات، وظهيرى الأهلى كانا مفتاح الفوز، معلول وأكرم توفيق، بالإضافة إلى أن أفشة كان يدخل إلى قلب الملعب أكثر وهذا ما أحدث خداع للاعبى الزمالك.

وأشار يحيى إلى أن اللاعبين ارتكبوا أخطاء كبيرة مثل ركلة الجزاء الثانية التى احتسبت للأهلي، ولا يمكن أن يتحمل لاعب واحد نتيجة المباراة، الفريق كله يتحمل المسئولية ومانشستر هزم بخماسية من قبل ومازال أمامنا فرصة للتعويض، خاصة أننا حامل اللقب، النتيجة الكبيرة هى من أحزنت الجماهير، وجماهير ولاعبى الأهلى لم يتوقعوا هذه النتيجة.

واختتم طارق يحيى قائلا، "كان لابد أن يكون هناك توازن بين الهجوم والدفاع، ومكمن خطورة الأهلى هما الظهيران مع أفشة ثم شريف، وكان يجب أن يكون هناك تمركز جيد ورقابة، ولكن لم يكن هناك أى رقابة على معلول، وكان السبب فى ركلة الجزاء الأولى والهدف الثاني.