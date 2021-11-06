شكرا لقرائتكم خبر عن رقم 100 سر مواساة لاعبى الأهلى لـ"أفشة" بعد مباراة الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الأهلى على مواساة محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، بين شوطى وبعد مباراة الزمالك التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 5 / 3.

وكشف مصدر مطلع لـ"الخليج 365" أن أفشة كان حزينًا لعدم تسجيل أهداف فى مباراته رقم 100 مع المارد الأحمر، حيث تعد مواجهة الزمالك هى المباراة رقم 100 للاعب مع الأهلى، وكان يأمل فى تسجيل هدف خلال اللقاء والاحتفال، لاسيما أنه جهز قميصا خاصت برقم 100 وكان يرغب فى الاحتفال به.

وأضاف المصدر أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى عنف اللاعب بين شوطى مباراة الزمالك وطالبه بالتركيز وعدم الانشغال بتسجيل الهدف، الأمر الذى دفع معظم لاعبى الأهلى لمواساة أفشة عقب الخروج من غرف خلع الملابس وفى مقدمتهم وليد سليمان وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وعقب انتهاء المباراة وداخل غرف خلع الملابس قام محمد الشناوى بمصافحة جميع لاعبى الفريق، إلا أنه حرص على مواساة أفشة وتقبيل رأسه لعدم قدرته على تسجيل هدف فى شباك الزمالك.