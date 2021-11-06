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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب..أيمن عبد العزيز نجم الزمالك: بحب السقا وكان حلمى أكون طيار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
معنديش هواية غير الكورة.
بتدخل المطبخ؟
لا خالص.
إيه الأكلة التى تتميز بحبك ليها؟
المشويات.
من نجمك المفضل؟
أحمد السقا.
من مطربك المفضل؟
جورج وسوف.
لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟
طيار.
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟
رشدى أباظة.
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الفورمال.