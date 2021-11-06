شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب..أيمن عبد العزيز نجم الزمالك: بحب السقا وكان حلمى أكون طيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب أيمن عبد العزيز نجم الزمالك السابق.

معنديش هواية غير الكورة.

لا خالص.

المشويات.

أحمد السقا.

جورج وسوف.

طيار.

رشدى أباظة.

الفورمال.