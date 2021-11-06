شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يجري أشعة لتحديد حجم إصابة الخلفية فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُجرى المغربى بدر بانون مدافع النادى الأهلى أشعة لتحديد حجم إصابته وفترة الغياب، بعد شكواه من آلام فى العضلة الخلفية ما تسبب فى تغييره خلال مباراة القمة أمام الزمالك، وشخص الجهاز الطبى إصابة المدافع الدولى على أنها إجهاد فى الخلفية، إلا أنه تم مطالبته بإجراء أشعة للتأكد من عدم وجود تمزق فيها ولتحديد مدة غيابه بدقة.

فى الوقت الذى يُجرى زميله أيمن أشرف أشعة أيضا لتحديد حجم إصابته بعد شكواه من إصابة فى العضلة الأمامية أمام الزمالك، وهى الإصابة التى قد تمنع انضمامه للمنتخب الوطنى فى المعسكر المقرر انطلاقة غداً.

ومنح الجهاز الفنى للأهلى الفريق راحة خمسة أيام، بعد انتهاء ‏مباراة الزمالك، التى أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة، والتى انتهت بفوز الأهلى بخمسة ‏أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الثالثة فى بطولة ‏الدورى الممتاز، ومنح موسيمانى راحة للاعبين مستغلًّا فترة التوقف وفقًا للأجندة الدولية، حيث يخوض المنتخب ‏الوطنى لقاءى أنجولا والجابون فى التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.‏