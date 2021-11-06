شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الظهور الأول للتحكيم المصرى فى بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مباراة ماميلودي صن داونز وفيهيجا كوينز الكيني المحدد لها الرابعة عصراً باستاد السلام ضمن مباريات بطولة دورى أبطال أفريقيا للكرة النسائية ظهور الثلاث محكمات المصريات فى البطولة، وهن شاهندة المغربي ويارا عاطف ومنى عطا الله واللاتي تم اختيارهن من قِبَل كاف ضمن الطواقم التحكيمية للبطولة.

وحقق فريق وادى دجلة لكرة القدم النسائية الفوز على نظيره مانديه المالى بنتيجة 3 /1 فى المباراة التى جمعتهما أمس، الجمعة، بملعب الدفاع الجوى، فى افتتاح بطولة دورى أبطال أفريقيا للسيدات التى تقام فى مصر.