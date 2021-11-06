التشكيل المتوقع لمباراة الوداد والرجاء في الدوري المغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يحتضن المركب الرياضي محمد الخامس مباراة الديربي المرتقب بين الوداد والرجاء، في قمة الجولة العاشرة من الدوري المغربي، السبت.



ويحتل الوداد صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 25 نقطة، وعلى بعد 5 نقاط من الرجاء، غريمه التقليدي وملاحقه المباشر في المسابقة.

ويسعى "وداد الأمة" لتحقيق فوز جديد يدعم به الصدارة، بينما يبحث "العالمي" عن تحقيق نتيجة إيجابية يعزز بها حظوظه في المنافسة على لقب الدوري المحلي.

وسيفتقد الوداد خدمات لاعبين مهمين، وهما زهير المترجي ورضا الجعدي، كما تحوم الشكوك حول مشاركة الثنائي المكون من جي مبينزا وأشرف داري.

من المنتظر أن يخوض حامل اللقب موقعة "محمد الخامس" بالتشكيلة الآتيةوفقا للعين:

حراسة المرمى: محمد رضا التكناوتي

الدفاع: أيوب العملود والشيخ كومارا وأشرف داري (أمين أبو الفتح) ويحيى عطية الله

خط الوسط: جلال الداودي وحيمود عبد الله ويحيى جبران

خط الهجوم: أيمن الحسوني ومؤيد اللافي وسايمون مسوفا

تشكيل الرجاء المتوقع أمام الوداد

في المقابل، ستكون تشكيلة الرجاء منقوصة من خدمات لاعبين وهما محمد سوبول وبدر بولهرود بسبب الإصابة.

ومن المنتظر أن يخوض الرجاء مباراة الديربي بتشكيلة تضم كلا من:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي

خط الدفاع: عبدالإله مذكور وجمال حركاس ومروان هدهودي ومحمد الناهيري

خط الوسط: عمر العرجون وزكرياء الوردي ومحمد زريدة

خط الهجوم: محسن متولي وعبد الإلح الحافيظي وحميد أحداد