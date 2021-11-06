الدوري الإنجليزي.. تعرف على موعد مباراة أرسنال وواتفورد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يستضيف فريق أرسنال نظيره واتفورد في ملعب الإمارات في إطار الجولة الحادية عشرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".



ويستهدف أرسنال مواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري الإنجليزي بعدما حقق الفوز 3 مرات وتعادل مرتين في آخر 5 مباريات في الموسم، ليحل سادساً بـ17 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن المتصدر تشيلسي، فيما يريد واتفورد تحسين مركزه الـ16 في جدول المسابقة.

تقام مباراة أرسنال وواتفورد في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، عصر الأحد الموافق 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6 مساء بتوقيت أبوظبي، 4 عصراً بتوقيت القاهرة.

تُنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل حصري عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

وستقوم الشبكة بنقل مباراة أرسنال وواتفورد عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium".

من المُقرر أن يتولى السوداني سوار الذهب التعليق على مباراة أرسنال وواتفورد عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium".

فريق أرسنال الإنجليزي

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022

تشيلسي - 25 نقطة

ليفربول - 22 نقطة

مانشستر سيتي - 20 نقطة

وست هام يونايتد - 20 نقطة

مانشستر يونايتد - 17 نقطة

أرسنال - 17 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022

محمد صلاح - ليفربول - 10 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 7 أهداف

ميشيل أنطونيو - وست هام يونايتد - 6 أهداف

ساديو ماني - ليفربول - 6 أهداف