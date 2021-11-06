إيفهات مباراة الأهلي والزمالك تجتاح السوشيال: «قالك يا جبل ما يهزك ريح.. وشكلها أعراض كورونا»

الشارقة - اميمة ياسر - ضجة كبيرة أثارتها مباراة الأهلي والزمالك بسبب النتيجة الكبيرة التي حسم بها المارد الأحمر اللقاء بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.



تلك النتيجة دفعت رواد السوشيال ميديا يتسارعون في ابتكار إيفهات جديدة تعبر عن فرحة الأهلاوية وحزن الزمالكاوية.



أبرز إيفهات مباراة الأهلي والزمالك على السوشيال ميديا



وسخر حساب على موقع التغريدات القصيرة، وتدعى «مروى» من فوز الأهلي الكبير بخماسية، قائلة: «حد يطمنا على الأخ اللي كان شامم ريحة فوز الزمالك على الأهلي شكله فاقد حاسة الشم وشكلها أعراض كوفيد»، وعلى الطريقة ذاتها، تداول حساب يحمل اسم «هيما» صورة لحارس الزمالك، محمد أبو جبل أثناء دخول الهدف الأول، معلقًا عليه: «قالك يا جبل ما يهزك ريح»

واستمرت السخرية على النتيجة الكبيرة للمباراة، حيث لجأت «نوران الجندي»، لاستخدام صورة للفنان محمد سعد من فيلم «بوشكاش» معلقة عليه: «لما تيجي تسلم على حد زملكاوي اليومين دول».

وجدير بالذكر أن الأهلي افتتح المباراة بهدف سجله حارس الزمالك محمد أبو جبل بالخطأ في مرماه، بعدما ارتطمت الكرة في العارضة ثم اصطدمت بجسده وسكنت الشباك، وعزز المارد الأحمر بتقدمه بهدفي علي معلول ومحمد شريف في الدقيقتين 20 و25 من زمن المباراة، قبل أن يقلص مصطفى فتحي النتيجة في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.



وبعد مرور دقيقتين أضاف أليو ديانج الهدف الرابع، قبل أن يختتم الأهلي الخماسية بأقدام التونسي علي معلول، لكن الفارس الأبيض تمكن من تقليص النتيجة مجددًا بهدفين تناول على تسجيلهما أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي في آخر 10 دقائق من اللقاء.



أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، ثقة اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي في لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون، ودعمهم رغم الخسارة بخماسية مقابل ثلاثة أهداف ضد الأهلي في مباراة القمة رقم 123.

وأكد «لبيب»، في بيان نشر عبر الموقع الرسمي للفريق الأبيض، أن اللجنة ستتقدم بشكوى للجهات المعنية ضد معلق المباراة.