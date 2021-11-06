«عن الاحراج اللي كلنا عيشناه امبارح».. رسالة نارية من ميدو للاعبي الزمالك بعد خماسية الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، رسالة نارية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الهزيمة الكبيرة التي تلقوها مساء أمس الجمعة أمام الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلاً: "صباح الخير على الجميع..مبروك للاهلاوية يستحقوا فرحتهم بفريقهم كانوا نازلين مركزين وعندهم game plan واضح وتعليمات واضحة من مدربهم، اللاعيبه بينفذوها بكل تفاصيلها عكس لاعبي الزمالك اللي لازم معظمهم يبصوا في المرايه كويس، ويسألوا نفسهم هما يستحقوا شرف اللعب للزمالك ولا لأ”.

وأضاف ميدو: “أكيد كارتيرون عنده أخطاء زيه زي أي مدرب بيصيب، وبيخطئ ولكن أسهل حاجه القاء اللوم على المدرب..اللاعيبه لازم تراجع نفسها وتعرف أن مفيش أي حاجه هتعوض جمهور الزمالك، عن الاحراج اللي كلنا عيشناه امبارح إلا الفوز بالدوري السنه دي”.