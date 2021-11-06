بعد انتقاداته المستمرة.. زوجة محمود علاء تهاجم إبراهيم سعيد: «انت تاريخك إيه؟».. والأخير يرد بكلمات حادة: «مش برد على نسوان ممشيه رجالتها»

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت صحيفة "الوفد" بأن زوجة محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شنت هجوما قوياً على ابراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، وذلك بسبب الانتقادات التي يوجها الأخير إلى زوجها بصفة مستمرة خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع نجم الأهلي والزمالك السابق للرد بكلمات حادة.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة، كتبت إيمان زوجة محمود علاء رسالة نارية عبر صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام" قالت فيها: " ليا تعليق على واحد مريض مش وراه حاجة يعملها غير انه يكتب على تويتر كل ماتش مش قاعد شايف في الملعب غير محمود علاء مش شايف في الفرقة كلها غير محمود علاء كل ماتش ".

وأضافت: "عايزة اقولك على حاجة انت تاريخك اي اصلا جنب محمود ممكن نقارن بالأرقام كده ونشوف انت ايه وهو ايه عشان تتكلم عليه وتفضل محروق منه كده كل ماتش".

وتابعت: "كل ده عشان رفض يكلمك في الموبايل وياخد رقمك ولا عشان عملك بلوك على تويتر فالموضوع بقى مرض نفسي بالنسبالك".

وأكملت زوجة محمود علاء: "تحب انزل صورتك اللي متصورها معاه وحاضنه كمان اتكلم على الفرقة كلها وأخطاء الفرقة كلها كفاية مرض نفسي وقرف بقي".

إبراهيم سعيد يرد

من جانبه، رد ابراهيم سعيد بكلمات قوية على رسالة زوجة محمود علاء، حيث كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي بـ "تويتر"، قال فيها: "أولا مش برد على نسوان ممشيه رجالتها، لان لو فيه راجل هعرف ارد عليه دا لو راجل اصلا والكلام كله كذب".

وأضاف نجم الأهلي والزمالك السابق: "اولا انا لا اعرفه ولاعمري شوفته اصلا وشغل النسوان دا مش بحبه وشكلها الامور متبدلة في البيت".

وكان الزمالك قد تلقى هزيممة كبيرة أمام الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.