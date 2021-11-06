شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: لم أفكر فى خوض انتخابات الأهلي والأمر وارد بالمستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب نجم النادى الأهلي أنه لم يفكر فى خوض انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى، وقال متعب فى تصريحات عبر برنامج "برة الملعب"، على إذاعة أون سبورت إف إم، "لم أفكر نهائياً فى خوض انتخابات الأهلي، ولم أسع حتى للأمر، شرف لى التواجد فى مجلس الأهلى لكن فى الوقت الحالى لم أفكر فى ذلك، ووارد أن أفكر فى هذا الأمر فى فترة مستقبلية".



وأضاف متعب، مستعيداً الذكريات الكروية الحزينة، "هناك مواقف تأثرت بها لكن لم أبكى داخل الملعب، خاصة فى المواقف التى كانت تساندنى فيها جماهير الأهلى وتنادينى بعد المباريات، والجماهير لها الفضل الأكبر علي، وخارج الملعب لا أبكى أمام أحد، أتماسك أمام الناس دائماً، وهناك أشخاص أعزاء على توفوا ورا بعض مثل أحمد وحيد ومحمد عبد الوهاب، لم أبكِ أمام أحد ولكن بكيت بمفردى".



واصل "القناص" متحدثاً عن وايته خارج الملعب، "لدى هواية رئيسية وهى الصيد وهوايتى الثانية هى التنس، وأحب روجير فيدرر جداً وأسهر حتى الفجر لأتابعه وأتمنى ألا يعتزل التنس مدى الحياة، ولكن الصيد هو متعتي".

وتابع متعب، "بدأت اهتماماتى بالصيد مع والدى ثم عمي، وبعد قدومى إلى القاهرة بدأت أخرج مع أصدقائى من خارج الوسط الرياضي، الصيد يحتاج إلى صبر غير طبيعى وهو عالم ثانى له علاقة بالمواسم والقمر وأشياء كثيرة، ولو لم أكن لاعب كرة كنت أتمنى أكون لاعب تنس.

وأكد متعب أن الاعتزال منحنى حياة اجتماعية مستقرة وأصبح لى وقت أطول مع العائلة، وحضور المناسبات، تمارا وسيلين متعلقتان بى جداً ولا ينامان بدونى أن أكون معهما، قرار الاعتزال لم يكن فى حساباتى وقتما اتخذته وشعرت بعدها أن الأفضل لى العمل بالإعلام وليس التدريب.

واختتم القناص قائلا، قرار احترافى فى الدورى البلجيكى كان من أكثر القرارات الخاطئة التى اتخذتها، خاصة فى ظل إصابتي، وعموما الإنسان يتعلم من قراراته الخاطئة وليس عيباً أن تخطئ ولكن الأهم أن تتعلم.