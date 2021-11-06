شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة.. مواجهة مرتقبة مع الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق فريق الكرة الأول بنادى الزمالك صحفة الخسارة من الأهلى بنتيجة 5 / 3 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويبدأ التفكير فى المواجهات المقبلة.

ويخوض الزمالك مباراته المقبلة فى الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى أمام الإسماعيلى، والمحدد لها يوم 19 من الشهر الجارى، باستاد الإسماعيلية فى مواجهة ستكون فى غاية الصعوبة على الفريقين.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 6 أيام بسبب فترة التوقف الدولي التي سيخوض خلالها المنتخب الوطني الأول مباراتين أمام أنجولا والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاء قرار الراحة بعدما خاض الزمالك أول 3 جولات من سباق الموسم المحلي الجديد، حيث لعب الفريق الأبيض 3 مواجهات بمسابقة الدوري الممتاز أمام إنبي وطلائع الجيش والأهلي، وحقق الفوز خلال أول مواجهتين بهدفين دون رد، وخسر المباراة الأخيرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، ليحصد 6 نقاط قبل فترة توقف المسابقة.