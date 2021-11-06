شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبدالعاطي يمنح لاعبي الفريق راحة 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مجدى عبد العاطي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي فاركو، راحة للاعبي الفريق لمدة 48 ساعة، بعد انتهاء الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري، وتوقف الدولي.

وجاء ذلك القرار لإراحة اللاعبين بعدما خاضوا ثلاث مباريات فى وقت قصي، ويسعي عبد العاطي لعمل معسكر مغلق بداية من الاثنين المقبل، لتصحيح مسار الفريق فى الجولات المقبلة.

وكان فاركو خسر ثلاث مباريات الماضية في بطولة الدوري المصري أمام فيوتشر وبيراميدز والجونة.