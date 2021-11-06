شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة مصر الأولمبية تستضيف بطولة العالم للسلاح يوليو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، عن استضافة مدينة مصر الأولمبية لبطولة العالم يوليو 2022 المقبل والتى تعد صرحا رياضيا كبيرا. وقال الحسينى فى تصريح لليوم السابع، إن هذه البطولة تعد التحدى الأكبر للمجلس الجديد بعد نجاح قائمته بالكامل فى الانتخابات التى عقدت أمس.

وينظم اتحاد السلاح حفل تكريم للأبطال العالميين والأولمبيين، مساء اليوم السبت، فى أحد فنادق منطقة الهرم بحضور عدد من مسئولى الرياضة.

ونجحت قائمة عبد المنعم الحسينى برئاسة اتحاد السلاح بالكامل بالعلامة الكاملة، بالحصول على 10 أصوات مقابل لا شىء لقائمة جميل الزفتاوى.

وتضم قائمة الحسينى كلا من: محمد الحسينى وأيمن منير وخالد كابس ومدحت شكرى وسامر شريف وأحمد نبيل وأحمد سمير وميرفت حسانين وياسمين جاد وأمانى البحيرى وأمنية حسين.