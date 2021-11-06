شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: جوزيه علمني الطموح وحسن شحاتة منحنى الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب، نجم النادى الأهلى وعضو رابطة الأندية، أن حسن شحاتة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، ومانويل جوزيه مدرب الأهلى الأسبق هما أصحاب الفضل الأكبر على مسيرته، وقال متعب فى تصريحات عبر برنامج "برة الملعب"، على إذاعة أون سبورت إف إم، "حسن شحاتة ومانويل جوزيه هما أفضل من تدربت معهم، حسن شحاتة علمنى الثقة فى نفسى وأن ألعب بدون ضغوط، وجوزيه علمنى الكثير من الأمور داخل وخارج الملعب، ودائماً كانت له جملة شهيرة "النجوم فى السماء ويجب ألا يكون هناك سقف لطموحك".

وأضاف متعب، "فى ثالث مباراة لى مع الأهلى رقصت لاعبين وانقطعت الكرة منى فعاتبنى جوزيه وقال لى نحن نلعب كرة جماعية وإذا أردت لعب الجولف يمكنك أن تلعبها بعيداً عن الكرة"، موضحا أن الاستمرارية أهم شىء لنجوم الكرة، هناك لاعبون كبار قدموا مواسم كبيرة وبعد موسم أو اثنين اختفوا لأنهم لم يجدوا من ينصحهم.

وتابع القناص، "والدى توفى وأنا صغير فى سن 7 سنوات تقريباً، لكنه هو سبب حبى للكرة، كان يصطحبنى دائماً إلى الاستاد وكنت أتمنى أن يرى النجاحات التى حققتها، والدتى سيدة عظيمة أيضاً بعدما نجحت فى تربية 4 رجال بمفردها، وبفضل دعائها أتواجد فى المكان الذي أنا به حالياً".

قناص الأهلى يمتلك تاريخا يصعب نسيانه بعدما أصبح واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف الجميلة التى توجته ملك للدقائق القاتلة حيث استطاع هز شباك منافسيه مع الاهلى والفراعنة فى أصعب أوقات المباريات وأشهرها على الاطلاق هدفه فى سيوى سبورت الإيفوارى الذى منح المارد الأحمر لقب الكونفدرالية فى الثوانى الأخيرة وهدفه فى مرمى منتخب الجزائر الذى منح الفراعنة فرصة لعب مباراة فاصلة للصعود لكأس العالم قبل أن يخسرها المنتخب.

أحرز عماد متعب 25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية، كما توج عماد متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010