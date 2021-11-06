شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر قرار اتحاد الكرة برفع عقوبة الإيقاف عن شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، قرارًا من اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة بشأن قرار عقوبة إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لمدة 8 مباريات وتغريمه 250 ألف جنيه، على خلفية استلام درع الدورى فى الموسم المنقضى.

ويأمل مسئولو الزمالك فى رفع عقوبة الإيقاف عن شيكابالا، خاصة بعدما أصدر مركز التسوية والتحكيم حكمًا برفع العقوبة، وينتظر الزمالك الحصول على تأييد من الجبلاية حتى يتمكن اللاعب من المشاركة فى المواجهات المقبلة.

وكان مسئولو اللجنة الأولمبية المصرية قد تعجبوا من عدم تنفيذ اتحاد الكرة قرار لجنة التسوية والتحكيم برفع الإيقاف عن شيكابالا، حيث إن القرار ملزم لاتحاد الكرة وعلى المسئولين فى الجبلاية تنفيذ القرار.

وأكد مصدر داخل اللجنة الأولمبية المصرية، أنه طبقاً لقانون الرياضة الجديد وفقاً للمادة 66 حتى المادة 72 الخاص بتشكيل مركز التحكيم والتسوية، وأنها خاصة بالمنازعات الرياضية وقراراتها ملزمة على جميع الهيئات الرياضية وفقاً للقانون، موضحا أن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا ليس صاحب الحق فى التدخل أو تعديل عقوبة شيكابالا، كما تردد من مسئولى الجبلاية، مشدداً على أن قرارات مركز التحكيم تخضع للقانون المصرى وعلى اتحاد الكرة تنفيذ القرارات الصادرة من المركز.

وكان مسئولو اتحاد الكرة قد أكدوا أن قرارات مركز التسوية والتحكيم برفع الإيقاف عن شيكابالا، والذى أصدره اتحاد الكرة على خلفية أحداث تسليم درع الدورى الموسم الماضى، قرارات غير ملزمة وإيقاف شيكابالا نهائي.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الاتحاد الدولى فيفا هو صاحب الحق الوحيد فى تعديل عقوبة شيكابالا فى حال اللجوء إليه من قبل نادى الزمالك، بينما مركز التسوية والتحكيم ليس له قرار على اتحاد الكرة.