شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يواصل الاحتفال بخماسية الأهلي فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل حسين الشحات، صانع ألعاب النادي الأهلي، احتفاله بفوز فريقه على الزمالك في مباراة القمة 123 والتي جمعت قطبي الكرة المصرية مساء أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 5/3.

ونشر الشحات صوراً عبر حسابه الشخصي على إنستجرام خلال مشاركته في اللقاء وعلق "الحمد لله".



حسين الشحات

من ناحية أخرى، كشف مصدر لليوم السابع أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، دخل فى حالة عصبية شديدة خلال فترة الاستراحة بمواجهة فريقه للزمالك ببطولة الدورى العام، وذلك رغم التقدم بثلاثة أهداف وقتها بسبب تهاون بعض اللاعبين ولجوئهم للاستعراض بعد التقدم فى النتيجة.

وأكد موسيمانى للاعبى الأهلى أنهم يملكون فرصة العمر لتحقيق نتيجة تاريخية أمام الزمالك، مطالباً اللاعبين بالابتعاد عن الاستعراض فى الشوط الثانى واللعب للأمام من أجل إحراز مزيد من الأهداف، وهو ما حدث بالفعل فى الشوط الثانى، حيث نجح الأهلى فى إحراز هدفين ولكن الزمالك نجح أيضاً فى إحراز 3 أهداف فى الشوط الثاني.

ونال أكرم توفيق القسط الأكبر من غضب موسيمانى بسبب لعبه إحدى الكرات بالكعب فى الشوط الأول، ليفقد الكرة وتسبب فى حصول الزمالك على الكرة، ومن ثم بناء هجمة خطيرة للفريق الأبيض، وهدد موسيمانى أكرم بأنه فى حال الاستمرار على تلك الطريقة سيقوم بتغييره فى الشوط الثاني.