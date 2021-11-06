شكرا لقرائتكم خبر عن أجاي يستعيد ذكريات تألقه مع الأهلي أمام الزمالك بعد القمة 123 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد النيجيري جونيور أجاي، صانع ألعاب النادي الأهلي، ذكريات تألقه مع الفريق الأحمر في مباريات القمة أمام الزمالك، وذلك بعد إسدال الستار على القمة 123 والتي جمعت قطبي الكرة المصرية مساء أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 123 من عمر مسابقة الدوري العام وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 5/3.

ونشر أجاي، عبر حسابه الشخصي على انستجرام، صورة من مشاركته مع الأهلي أمام الزمالك.



اجاي

وتستمر مفاوضات النادي الأهلي مع النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأحمر بشأن حل أزمة فسخ عقد اللاعب بشكل ودي خلال الفترة الحالية، بعدما تم رفع اسم اللاعب من قائمة الفريق ووضعه على قائمة الانتظار، في ظل اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب في صفوف الأهلي للموسم الحالي.

وأكد مصدر أن مسئولي الأهلي مستمرون في المفاوضات مع أجايي بشأن تخفيض قيمة عقده مقابل فسخ عقده بالتراضي وتحديد وجهته القادمة بمعرفته، ومن المتوقع أن يتم حسم المشكلة في شهر نوفمبر المقبل، أو حسمها بحد أقصى خلال ديسمبر المقبل، مشددا على أن اللاعب ملتزم بالتدريب مع فريقه والحصول على مستحقاته بانتظام، ولا حقيقة لما يتردد عن قيامه بشكوى النادي.