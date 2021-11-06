شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. أحمد أبو مسلم يروى حكاية انتقاله للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، ويكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف أحمد أبو مسلم، لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق، كواليس بداياته الكروية وانتقاله للقلعة الحمراء، وقال أبو مسلم فى تصريحات تليفزيونية سابقة، بدأت 8 سنين مع الأهلى ولعبت 4 سنين حتى 12 سنة ثم تم إلغاء سن 81 بسبب المشاركة فى كأس العالم مع الدكتور محمد على.

وأضاف أبو مسلم، بعد إلغاء الفريق الذى كنت ألعب معه تفرّق الجيل الذى كنت ألعب معه والذى كان يضم أيضاً محمد سمارة وشريف إكرامى والفنان أحمد فهمي.

وأشار إلى الجميع تفرّق بعد ذلك وأنا رفضت ألعب للزمالك لأن هناك أسماء راحت الزمالك وقلت لهم أنا إخواتى كلهم أهلاوية وأنا أهلاوى، وكابتن إبراهيم عبد الصمد هو اللى مشانا كلنا وبعد كده استقريت على اللعب لنادى النيل وهناك قابلت الكابتن فتحى عماشة وكان ماسك مدير فنى لفريق 81 بمزارع دينا وكان كل ما نلعب مباراة ودية ضد الأهلي، كنت أنا وحسين أمين ولاعب آخر اسمه رامز، وكانوا يمنحونا إجازة لعدم اللعب ضد الأهلى خشية من تعاقده معنا، وكان يرغب فى انتقالنا إلى مزارع دينا، وأقنعنى باللعب لمزارع دينا مقابل الحصول على ألف جنيه ونصف عام 96 ولعبت وعمرى 14 و15 سنة معه وبعدها دخلنا منتخب الشباب مع شوقى غريب.

وتابع، بعد فترة قضيتها فى مزارع دينا رجعت للأهلى وسنى 18 عاما بعد لعب تصفيات أمم أفريقيا مع المنتخب، وكابتن صفوت عبد الحليم كان سافر إلى إثيوبيا لمتابعة اللاعبين المميزين فى بطولة امم افريقيا تحت 17 سنة، وكان بيتابعنى انا وجلبرتو، وطلب مقابلتى فى فندق الاقامة، وقلت كنت بلعب فى الاهلى وتدربت مع كابتن شطة وخالد جاد الله وكابتن ابراهيم عبد الصمد مشانى بسبب الغاء السن بتاعي، وقالى انت عايز ترجع الأهلى ورديت عليه قلت له اتمنى وده بيتى ونفسى ارجع، وقالى الناس كلها مبسوطة بيك وبعتونى مخصوص عشانك، واول ما تنزل مصر هتيجى النادى الاهلي.

وواصل، فضلت فترة بعدها لم يفاتحنى الأهلى وقبل السفر إلى الأرجنتين بـ4 أيام كابتن عدلى القيعى كلمنى فى التليفون يبلغتى برغبة الأهلى فى ضمى وبعدها انتهت المفاوضات بالانتقال للأهلي.