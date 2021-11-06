شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل يوجه رسالة شكر لمنظمي مباراة القمة ويؤكد: تليق بقطبى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد فضل، نجم الكرة المصرية السبق، رسالة شكر للقائمين على تنظيم مباراة القمة 123 والتي جمعت قطبي الكرة المصرية مساء أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 5/3.

وكتب فضل عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، "جمهور الأهلي عظيم بجد ويرفع شأن أي فرد، مبروك للأهلي وهارد لك للزمالك، مباراة حلوة تليق بقطبي الكرة المصرية".

وأضاف فضل، "مباراة حلوة فنيا وتنظيميا، شكرا الشركة المتحدة، الجهات الأمنية بمختلف مؤسساتها، presentation ، Tazkarti، Kora plus، رابطة الدوري المصري، وطبعاon time sports.



محمد فضل

من ناحية أخرى، يواجه باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، عقوبة الغرامة 50 ألف جنيه بعد غيابه عن المؤتمر الصحفى لمباراة الأهلى والزمالك أمس فى الدورى العام، والتى انتهت بفوز الأحمر 5 / 3.

وتنص لائحة العقوبات هذا الموسم على تغريم أى مدرب يقاطع المؤتمر الصحفى 50 ألف جنيه، ولا يسمح له بالحضور المباراة التالية إلا بعد سداد الغرامة.

ويعود فريق الزمالك للتدريبات 11 نوفمبر الجاري استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الرابعة للدورى، والمقرر لها 19 نوفمبر الجاري، بعدما منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 6 أيام عقب مباراة القمة التي جمعت الزمالك مع الأهلي امس ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر الدورى.