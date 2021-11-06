شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يواجه دمنهور وديا عقب الفوز على إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق المحلة مباراة ودية عصر اليوم أمام فريق دمنهور على ملعب الغزل، يشرك خلالها محمد عودة المدير الفنى للفريق عددًا من اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة إنبى التى أقيمت أمس وانتهت بفوز عريض لأبناء المحلة بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، وضعت زعيم الفلاحين فى المركز الثالث فى جدول الدورى العام بعد مرور ثلاث جولات بعد الأهلى وبيراميدز.

وتأتى المباراة الودية فى إطار سعى الجهاز الفنى للمحلة للحفاظ على التركيز الذهنى واللياقة البدنية لكل اللاعبين بقائمة الفريق التى شهدت انضمام 17 لاعبًا خلال فترة الانتقالات الصيفية، فى موسم انتقالات قياسى للفريق، ساهم بشكل كبير فى تحسين أداء الفريق، الذى بدا واضحا من خلال النتائج خلال المباريات الثلاث التى خاضها حتى الآن .

وخاض أبناء الفلاحين ثلاث مباريات فى الدورى الممتاز حققوا فيها 7 نقاط، بالتعادل مع المصرى على ملعب برج العب بهدف لمثله، ثم فاز على إيسترن كومبانى بثلاثة أهداف لهدفين، والمباراة الأخيرة أمام إنبي، التى حقق فيها الفوز بثلاثة أهداف، فى مباراة شهدت حضورًا جماهيريًّا .