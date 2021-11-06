شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس 15 دقيقة تعنيف من موسيمانى للاعبى الأهلى.. والسر أكرم توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر لليوم السابع أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، دخل فى حالة عصبية شديدة خلال فترة الاستراحة بمواجهة فريقه للزمالك ببطولة الدورى العام، وذلك رغم التقدم بثلاثة أهداف وقتها بسبب تهاون بعض اللاعبين ولجوئهم للاستعراض بعد التقدم فى النتيجة.

وأكد موسيمانى للاعبى الأهلى أنهم يملكون فرصة العمر لتحقيق نتيجة تاريخية أمام الزمالك، مطالباً اللاعبين بالابتعاد عن الاستعراض فى الشوط الثانى واللعب للأمام من أجل إحراز مزيد من الأهداف، وهو ما حدث بالفعل فى الشوط الثانى، حيث نجح الأهلى فى إحراز هدفين ولكن الزمالك نجح أيضاً فى إحراز 3 أهداف فى الشوط الثاني.

ونال أكرم توفيق القسط الأكبر من غضب موسيمانى بسبب لعبه إحدى الكرات بالكعب فى الشوط الأول، ليفقد الكرة وتسبب فى حصول الزمالك على الكرة، ومن ثم بناء هجمة خطيرة للفريق الأبيض، وهدد موسيمانى أكرم بأنه فى حال الاستمرار على تلك الطريقة سيقوم بتغييره فى الشوط الثاني.

وفاز الأهلى على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز، سجل خماسية الأهلى، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحى وأحمد سيد زيزو وبن شرقى، بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلى إلى 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.