شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: كارتيرون أخطأ في عدم البدء بالجزيري والزمالك خسر أسامة نبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى هشام يكن نجم الزمالك السابق، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، أخطأ في عدم البدء بسيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، في مباراة القمة التي جمعت قطبي الكرة المصرية مساء أمس، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 5/3 ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

وقال يكن في تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم": كان يجب على كارتيرون البدء بسيف الجزيري بدلاً من عمر السعيد، خاصة وأن كل الكرات العرضية التي لعبها الزمالك، كان من نصيف مدافعي الأهلي، والجزيري لاعب مهاري كان يمكنه احداث الفارق.

أضاف يكن: لم يكن من الممكن أن يتوقع أحد أن يخطئ حمزة المثلوثي كل هذه الأخطاء، ومن الصعب تغيير الظهير الأيمن بسبب أخطائه بعد مرور 10 دقائق فقط من عمر اللقاء، والمثلوثي كان يؤدي بشكل جيد في آخر مباراتين.

واصل: الزمالك افتقد للدور الذي كان يقوم به أسامة نبيه، ويجب أن يكون هناك مدرب مصري بالجهاز الفني للزمالك سواء كان أسامة نبيه أو غيره، ليكون هناك تواصل بين اللاعبين والجهاز الفني، فالدور الذي يقوم به ليس تدريبي فقط وإنما نفسي أيضاً ويخفف الضغط عن اللاعبين.