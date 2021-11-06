شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: موسيماني تراجع عن الدفع بعمار حمدي بعد إصابة قلبي دفاع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر داخل فريق الكرة بالنادي الأهلي، أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق كان على وشك الدفع بعمار حمدي في منتصف الشوط الثاني والنتيجة تشير لتقدم الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف، إلا أن إصابة قلبي الدفاع أيمن أشرف وبدر بانون حالت دون ذلك ليتراجع الجهاز الفني عن الدفع باللاعب تمهيداً لاستبدال قلبي الدفاع بشكل اضطراري.

وأراد موسيماني السيطرة أكثر على منتصف الملعب بالدفع بعمار حمدي وخلق مزيد من الفرص وزيادة سيطرة الفريق الأحمر على مجريات المباراة، خاصة وأن الزمالك في هذا التوقيت تراجع بشدة وكان قابلاً لاستقبال مزيد من الأهداف، إلا أن التبديلات جاءت دفاعية لتعويض قلبي الدفاع المصاب.

وفاز الأهلى على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز، سجل خماسية الأهلى، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقى، بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلى إلى 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.