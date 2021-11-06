شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: محمد الشناوي شارك في قمة الأهلي والزمالك غير مكتمل الشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق شارك في مواجهة الزمالك وهو غير مكتمل الشفاء تماماً، كاشفاً أن الحارس الدولي أصر على المشاركة لتعزيز موقف فريقه في القمة بعد أن سأله الجهاز الفني عن امكانية مشاركته.

وتابع المصدر، أن إصابة الشناوي ظهرت في تحركاته أمام مرماه، وهو الأمر الذي ظهر في أكثر من كرة سواء في الأهداف التي دخلت مرماه وعدم محاولته على أكثر من كرة كان من الطبيعي أن يتصدى لها الشناوي أو تحركاته العادية أثناء سير اللعب.

وتابع المصدر، أن الجهاز الطبي بالنادي سيطلع جهاز المنتخب الوطني على الحالة الكاملة لمحمد الشناوي قبل انتظامه في معسكر منتخبنا الوطني، والذي يأتي استعداداً لمواجهتي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وذلك تجنباً لتجدد اصابته.

وفاز الأهلى على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز، سجل خماسية الأهلى، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقى، بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلى إلى 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.