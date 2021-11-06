شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس تعميم تجربة الحكم المساعد الاحتياطى فى مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، تعميم تجربة الحكم المساعد الاحتياطى فى جميع مباريات الدورى الممتاز هذا الموسم بعد تطبيقها فى مباراة القمة أمس بين الأهلى والزمالك.

وكشف مسئولو اللجنة أن تجربة الحكم المساعد الاحتياطى يتم تطبيقها فى جميع دوريات العالم، ولكن تم تطبيقها فى مصر لأول مرة فى مباراة القمة بتعيين الحكم سامى هلهل فى المباراة.

على صعيد متصل، أثنى عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة التحكيم باتحاد الكرة، على طاقم التحكيم الذي أدار مباراة القمة بالأمس بقيادة محمد عادل، والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل 3 أهداف في لقاء الجولة الثالثة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وقال عصام عبد الفتاح، فى تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم"، "الحمد لله على أداء طاقم التحكيم أمس، دائماً ندخل في معسكرات ونستعد بشكل جيد، وأشكر طاقم التحكيم على أدائه الرائع، كانت صعبة جداً وشهدت 3 ركلات جزاء، وأعتقد أن خبراء التحكيم لأول مرة يجمعوا على أن الطاقم كان أكثر من رائع.

وأضاف عبد الفتاح، "مثلنا مثل المدربين نجتمع بالحكام قبل المباريات ونتحدث معهم، مباراة القمة صعبة بكل المقاييس وكل الجماهير تتابعها، وتحدثت مع محمد عادل وطاقمه على ضرورة التركيز، وبعض فترات الشوط الثاني على وجه الخصوص بعض اللاعبين بدأوا يعترضوا ولكنه قابل ذلك بهدوء شديد وتطبيق رائع للقانون وهذا ما كنت أتمنى منه أن يقوم به.

وتابع، "آخر 3 مباريات أهلي وزمالك أدارها حكام مصريون وكانت مباريات رائعة، ويجب أن نعظم دور كل ما هو مصري، لم ندير مباراة واحدة ولكن 3 مباريات متتالية، ومباراة الأهلي والزمالك من أسهل المباريات وذلك رغم كل ما يعقبها من أحداث، لأن الفريقين يلعبان كرة قدم سهلة، ولكن يبقى الأمر فقط في قبول الحكم المصري.