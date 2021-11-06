"خمسة قبل خماسية الزمالك".. سجل موسيماني التاريخي بين الـ 11-1 وديربي جوتنج (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

حقق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني فوزه الأكبر محلياً مع الأهلي منذ تولى تدريبه في أكتوبر 2020 على الزمالك بنتيجحة 5-3 بعد أقل من أسبوعين على فوزه الأكبر يشكل إجمالي على الحرس الوطني بطل النيجر 6-1 في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعلى الرغم من الفوز على الفريق الأبيض بنتيجة كبيرة إلا أن سجل موسيماني التاريخي يحتوى على خمس مباريات تسبق مواجهة الدربي التي حقق فيها الأهلي نتيجة لم تتحقق منذ 83 عاماً . ( لمزيد من التفاصيل أضغط هنا)

وتأتي مباراة موسيماني التاريخية في مشواره التدريبي برفقة صندوانز ناديه السابق حيث فاز على على فريق كوت دي أور من سيشيل بنتيجة 11-1، فى المباراة التى جمعت الفريقين بجنوب أفريقيا، فى "إياب" دور الـ32 بمسابقة دوري ابطال افريقيا 2019 ليحقق أكبر فوز في تاريخ دوري أبطال أفريقيا بشكلها الجديد والثاني بشكل عام.

وفي موسم 2012-2013 الموسم الثاني لموسيماني مع صندوانز وتحديداً في 22 أكتوبر 2012 حقق مدرب الأهلي برفقة الغواصات أكبر فوز له في الدوري الجنوب أفريقي على فريق أمازولو في الأسبوع السادس بنتيجة 7-1 ليكون الفوز الأكبر له على الصعيد المحلي .

ويبقى الفوز الكبير الذي حقق صندوانز بنتيجة 6-0 على غريمه أورلاندو بايرتس بنتيجة 6-0 بالدربي في جنوب أفريقيا الذي يعرف بـ "ديربي جوتنج" هو أحد المباريات التاريخية في مشوار موسيماني والذي جاء في فبراير 2017 وسجل فيها بيرسي تاو نجم الأهلي الحالي هدفين وهو أكبر فوز لمدرب الأحمر الحالي في الدربي.

وكرر موسيماني الفوز مرة أخرى مع صندوامز بسداسية ولكن في كأس تيلكوم وجاء على حساب فريق فري ستايت ستارز بدور ربع النهائي في المباراة التي أقيمت في الـ 25 من أكتوبر لعام 2015 .

وجاء فوز الأهلي على الحرس الوطني 6-1 كخامس أكبر فوز في تاريخ موسيماني التدريبي والأكبر له مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا وبشكل عام والذي جاء في الـ 23 من أكتوبر الماضي.