بعد واقعة القمة.. ما هي عقوبة "قذف الكرة" داخل الملعب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شهدت مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة بمسابقة الدوري الممتاز، واقعة مثيرة للجدل بعدما قام أحد الأشخاص بقذف كرة داخل الملعب أثناء ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز 5-3 أمام الزمالك ضمن الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء ثانية في المباراة ضد حمزة المثلوثي مدافع الزمالك لصالح عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي.

وسدد علي معلول ركلة الجزاء لكن تصدى لها محمد أبوجبل حارس الزمالك، ليتابعها محمد شريف مهاجم الأهلي في المرمى، لكن الحكم يعيد الكرة بسبب مخالفات أثناء تنفيذ ركلة الجزاء.

وأثناء قيام علي معلول بتنفيذ ركلة الجزاء المعادة، تم قذف أحد الكرات داخل منطقة جزاء الزمالك.

ولم يتبين بعد بشكل رسمي، إذا كان التصرف من جانب أحد الأطفال حاملي الكرات من نادي الزمالك نظراً لأن المباراة من تنظيم الزمالك، أو أحد الأفراد الذين تواجدوا بمقاعد بدلاء الزمالك أو شخص أخر.

ووفقاً للائحة العقوبات التي أقرتها رابطة الأندية المحترفة، فهناك عقوبة تم تحديدها لتلك الحالة.

وتنص المادة على أنه يتم توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على من يقوم بـ"قذف الكرات" داخل الملعب بهدف تعطيل اللعب أو إفساد هجمة للمنافس.